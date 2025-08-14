Megaoperativo en la autopista Córdoba–Carlos Paz: fuerte control antidrogas en el peaje

En un importante despliegue de prevención y control, la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante este jueves un megaoperativo sobre la autopista Córdoba–Carlos Paz, a la altura del peaje de Malagueño.

La acción estuvo encabezada por la Compañía de Intervenciones Especiales de la fuerza, que instaló un dispositivo para el control de vehículos y personas en tránsito, con el objetivo de detectar posibles infracciones vinculadas al tráfico de estupefacientes.

El operativo contó con móviles policiales, personal especializado y el apoyo logístico de recursos tecnológicos para la inspección de automóviles, además de la supervisión de la zona de peaje.

Estas tareas forman parte del plan de patrullaje y control que la FPA desarrolla en rutas y accesos estratégicos de la provincia, con el fin de prevenir delitos vinculados al narcotráfico y reforzar la seguridad vial.