Morrison: cayeron tres narcos que vendían droga a domicilio

En un operativo coordinado por el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló una banda narco compuesta por tres hombres en la localidad cordobesa de Morrison. El procedimiento incluyó tres allanamientos simultáneos en viviendas ubicadas en las calles Corrientes, La Rioja y Bv. Leonardo Murialdo.

Durante los registros, los efectivos incautaron 116 dosis de cocaína, tres de marihuana, $217.600 en efectivo, una motocicleta, un automóvil, una balanza digital y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Noticias Relacionadas Cinco detenidos en Córdoba por un robo en Piquillín

Según fuentes de la investigación, los detenidos —amigos entre sí— utilizaban el vehículo como medio de “delivery” de droga en distintos barrios cercanos. Además, dos de ellos contaban con antecedentes por delitos contra la propiedad, específicamente hurto.

La Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con sede en Bell Ville ordenó el traslado de los aprehendidos a sede judicial y los imputó por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Este operativo forma parte de las acciones que la FPA desarrolla en la provincia para combatir el narcomenudeo y la distribución ilegal de drogas.