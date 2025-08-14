Murió «Torito», el bebé de Carlos Paz que luchaba contra la leucemia

Tras haber permanecido internado durante tres meses en el Hospital de Niños de Córdoba, se confirmó en las últimas horas el fallecimiento Felipe Guzmán, el bebé oriundo de Villa Carlos Paz que enfrentaba una dura batalla contra la leucemia.

«Torito» tenía diez meses de vida y fue diagnosticado con esta grave enfermedad luego de una serie de complicaciones en su salud, detectadas a las pocas semanas de haber nacido.

Su cuadro se complicó debido a un virus respiratorio y, presuntamente, también por la presencia de un hongo en los pulmones en un contexto donde su sistema inmunológico estaba muy debilitado.

Una cadena de oración había comenzado hace algunos días atrás y este jueves 14 de agosto, se conoció el peor final.

Su mamá confirmó la noticia y lo despidió con unas sentidas palabras en sus redes sociales: «¡Descansa en paz, mi súper héroe! Gracias por elegir esta familia, gracias por tanto amor que me diste, tanta fuerza y energía que me transmitías. Te amo mi abejita chiquita. Te llevo en mi corazón por siempre».