No descartan que una niña haya sido la primera víctima del fentanilo en Córdoba

La justicia avanza en la investigación por el lote adulterado de fentanilo que dejó casi cien muertos en el país y sumó un capítulo en la Provincia de Córdoba. En el día de ayer, se conoció que la familia de una mujer que falleció en el Hospital de Clínicas radicó una denuncia para que se determine si le habían suministrado la dosis contaminada.

En el mismo sentido, hoy trascendió que el fiscal Nicolás Gambini, de Bell Ville, abrió una causa por la muerte de una niña en la Clínica Vélez Sarsfield tras un presunto caso de mala praxis en un centro de salud de Marcos Juárez.

La menor tenía 11 años y había sido derivada al centro de salud de la capital cordobesa, donde finalmente se constató su deceso.

Desde la clínica se apuraron en afirmar que el lote adquirido al laboratorio HLB Pharma había sido retirado de circulación, pero el fiscal no descarta que algunas ampollas hayan sido suministradas a pacientes.

La menor era oriunda de Corral de Bustos, murió el 31 de marzo y su historial clínico, aparece el suministro de fentanilo (aunque no se detalle el lote utilizado). Se inició una serie de pericias para establecer cuál ha sido verdaderamente la causa del fallecimiento de la niña y si hubo responsabilidad de alguna persona.

Por el momento, no se confirmaron muertes por el lote adulterado en la Provincia de Córdoba. Casi veinte establecimientos habían adquirido lotes al laboratorio cuestionado y el juez federal Ernesto Kreplak, en La Plata, ordenó la remisión de documentación para conocer si todas la ampollas salieron de circulación.