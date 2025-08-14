Pararon un auto en la Ruta 9 y descubrieron que llevaba drogas

Un operativo que el personal de Gendarmería Nacional llevó adelante sobre la Ruta 9, a altura de la localidad de Ballesteros, posibilitó la detención de tres hombres que circulaban en un auto con un kilo de cocaína, balas y dinero en efectivo.

La investigación derivó en allanamientos en viviendas de Marcos Juárez y General Roca, donde se secuestraron motos, teléfonos celulares y documentación vinculada a la causa.

Según pudo conocer EL DIARIO, el procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón Seguridad Vial «Villa María» y trascendió que el rodado había salido de Villa María y en su interior, se encontraron dos paquetes compactos con la droga, tres municiones de escopeta y más de 380.000 pesos en efectivo.

La Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Bell Ville tomaron intervención y los detenidos fueron trasladados al Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María, imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.