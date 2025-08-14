Robaron un auto, escaparon a toda velocidad y se estrellaron contra un semáforo

Dos hombres y una mujer fueron detenidos esta madrugada a bordo de un auto robado, el cual protagonizó un grave accidente en las calles de Córdoba. Mientras eran perseguidos por la Policía, los ladrones se estrellaron contra un semáforo en el barrio Remedios de Escalada y terminaron en la comisaría.

Los ladrones iban a bordo de un vehículo Fiat Cronos que eludió un control en Alem y Rancagua y se alejó a toda velocidad.

Minutos después, se desplegó un operativo cerrojo y comenzó una peligrosa persecución que atravesó distintos barrios y culminó en Avenida Juan B. Justo al 6600, en barrio Remedios de Escalada, donde el auto impactó de lleno contra un semáforo.

Los ocupantes se bajaron rápidamente y trataron de escapar a pie, pero finalmente fueron aprehendidos. Según pudo conocerse, uno de ellos contaba con antecedentes delictivos y los tres fueron puestos a disposición de la justicia.