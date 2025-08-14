Ruta 20: hospitalizan a una mujer que se accidentó en la colectora

Cerca del mediodía de hoy, Bomberos Voluntarios de Malagueño acudieron a un llamado por un accidente ocurrido sobre la colectora de la Ruta 20, kilómetro 27,500, en inmediaciones del barrio Sierras de Oro.

El hecho involucró a una motocicleta cuya conductora, por causas que aún se desconocen, perdió el control y cayó sobre la calzada. La mujer fue asistida y estabilizada en el lugar por personal médico, para luego ser trasladada al Hospital Sayago de Carlos Paz con diagnóstico de politraumatismos.

En el operativo intervinieron también Vittal Emergencias, Seguridad Ciudadana, Guardia Local, Policía de San Nicolás y Seguridad Vial.