Seis detenidos con drogas, armas y más de cuatro millones de pesos

La Fuerza Policial Antinarcotráfico hizo una serie de allanamientos en la ciudad de Córdoba y detuvo a seis personas con drogas, armas y más de cuatro millones de pesos.

Se realizó una investigación durante cuatro meses y se hicieron procedimientos en cuatro viviendas de Villa La Tela, dos de Residencial San Roque, una de Las Flores, otra de Rosedal y una de Villa Adela.

Tres hombres y tres mujeres (todos mayores de edad) fueron aprehendidos durante el mega-operativo y se presume que el grupo era liderado por un hombre, su padre, su madre y su pareja.

Se incautaron 328 dosis de marihuana, 18 de cocaína, cinco plantas de cannabis sativa, tres revólveres, dos pistolas, $4.013.600 en efectivo, dos balanzas digitales y otros elementos relacionados con la causa.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno ordenó el traslado de los sospechosos, quienes quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.