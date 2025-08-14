Un conductor atrapado tras volcar su camión en Córdoba fue rescatado por bomberos

En la mañana de hoy, personal de la Dirección de Bomberos de Córdoba intervino en un accidente ocurrido en la intersección de Manuel Savio y Camino Carbonada, en el barrio 23 de Abril. Un camión volcó sobre su lateral izquierdo, dejando a su conductor atrapado en la cabina.

Los bomberos realizaron maniobras de rescate cuidadosamente planificadas, logrando extraer al chofer y estabilizarlo en el lugar. Posteriormente, fue asistido por un servicio de emergencias y trasladado a un sanatorio privado, presentando politraumatismos.

Las causas del vuelco se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.