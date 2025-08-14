Una joven intentó esconder dos kilos de cocaína en una estación de servicio

Una joven de 25 años fue detenida en las últimas horas con dos kilos de cocaína que intentó esconder en el baño de una estación de servicio. El hecho ocurrió el miércoles pasado, en horas de la tarde, durante un operativo que se llevó adelante en un establecimiento ubicado sobre la Avenida 11 de Septiembre al 3400 en el barrio Vipro.

Un oportuno llamado telefónico alertó sobre la presencia de la mujer, quien mostraba una conducta sospechosa.

El personal de la Policía de Córdoba y la Fuerza Policial Antinarcotráfico se hicieron presentes en el lugar y se procedió a su control, lográndose el secuestro de estupefacientes.

Tanto la joven como las drogas secuestradas fueron trasladadas hacia la sede judicial.