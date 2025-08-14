Villa María: una joven resultó herida tras atraparse la mano en una amasadora

En la mañana de hoy, personal policial intervino en un local comercial ubicado en Bv. España al 125, en Villa María, Departamento General San Martín, tras un accidente laboral. Una mujer de 22 años que trabajaba en la cocina del establecimiento sufrió el atrapamiento de una mano en una máquina amasadora.

La joven fue trasladada de inmediato al hospital Pasteur, donde los facultativos constataron que presentaba lesiones leves. Por el momento, se investigan las causas que provocaron el accidente.