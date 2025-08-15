Carlos Paz: adolescente herida al chocar su moto contra un poste

En la madrugada de este viernes, un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Brasil y Ecuador, barrio Miguel Muñoz B de Villa Carlos Paz, dejó como saldo a una menor de 16 años hospitalizada.

Según informaron fuentes policiales, la joven circulaba junto a una acompañante de 14 años en una motocicleta Honda Wave cuando, por causas que se investigan, perdió el control del rodado e impactó contra un poste de alumbrado público.

Personal del servicio de emergencias trasladó a la conductora al hospital local, donde se le diagnosticó traumatismo de tórax cerrado y traumatismo de cráneo. La acompañante no sufrió lesiones de consideración.

La Policía secuestró la moto y dejó una consigna en el lugar, a la espera de nuevas directivas judiciales.