Centro: la policía sorprendió a un ladrón escondido en un local de comidas

En la madrugada de este viernes, alrededor de las 5.50, personal del CAP de Carlos Paz detuvo a un hombre dentro de un local gastronómico ubicado en calle Caseros, pleno centro de la ciudad.

La intervención comenzó luego de que un operador de cámaras de videovigilancia advirtiera movimientos sospechosos en la zona. Al arribar, los agentes constataron un vidrio roto y localizaron al sospechoso en el interior del comercio, intentando ocultarse debajo de un horno.

Durante el palpado preventivo, le hallaron en la cintura una réplica de arma de fuego y, entre sus pertenencias, un destornillador, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. El encargado del local reconoció los elementos como de su propiedad.

El detenido fue trasladado a la alcaldía local y quedó a disposición del magistrado interviniente.