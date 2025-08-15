Claudio Contardi seguirá preso por el abuso a Julieta Prandi

La justicia rechazó la prisión domiciliaria que había solicitado el empresario Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión por el abuso sexual de su ex pareja, Julieta Prandi. Según pudo conocerse, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental ordenó que permanezca detenido en una cárcel común.

Se consideró que el planteo debía tramitarse por la vía recursiva ordinaria y que la detención no es ilegal, ya que fue ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana (el mismo que dictó la condena).

Sin embargo, el abogado Fernando Sicilia (quien representa a Contardi) argumentó que la detención era «arbitraria e ilegal» porque la sentencia no está firme y no existiría riesgo procesal.

Entre los fundamentos, el letrado sostuvo que su cliente había sido padre de una beba el pasado 19 de julio y que su pareja atraviesa un cuadro de depresión,.

Por su parte, Julieta Prandi expresó: «Tengo mucha esperanza en que la Justicia no va a aceptar pedidos ridículos».