En Cosquín, incautan cocaína, marihuana y dinero en un allanamiento

En un procedimiento realizado esta tarde en Pasaje Pacheco, barrio Mercantil, la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a un hombre mayor de edad y clausuró un punto de venta de estupefacientes.

Durante el allanamiento, los investigadores incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, $255.000 en efectivo y diferentes elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Según las pesquisas, el detenido utilizaba su vivienda y la cercanía con la plaza Mercantil para comercializar las sustancias en la vía pública.

El operativo fue supervisado por la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con sede en Cosquín, que ordenó el traslado del hombre y las evidencias a sede judicial.