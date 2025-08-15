Conmoción en La Matanza

Horror: Delincuentes mataron a una mujer frente a los ojos de su hijo

Los ladrones sorprendieron a la mujer, intentaron apoderarse de su auto y le dispararon a quemarropa.
viernes, 15 de agosto de 2025 · 11:29

Los vecinos de Villa Luzuriaga (La Matanza) se encuentran conmocionados por la muerte de una mujer de 47 años, quien fue asesinada frente a su hijo de 15 años durante un asalto violento. Según pudo conocerse, tres delincuentes la sorprendieron en la calle, trataron de robarle al auto y le dispararon a quemarropa.

Dos de los autores del crimen fueron detenidos y uno permanece prófugo.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de vigilancia y la víctima fue identificada como Rita Suárez, quien esperaba en su Renault Sandero Stepway junto a su hijo la salida de su otra hija de una clase particular.

Los malvivientes trataron de abrir el rodado y como ella no se bajaba, uno de ellos sacó un arma y disparó. La bala atravesó el vidrio y le dio en el hombro, fue trasladada de urgencia a un hospital y murió algunos minutos después.

