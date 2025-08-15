Imputaron a los hermanos Grasso por la misteriosa muerte de Milagros Basto

Los hermanos Horacio y Javier Grasso fueron imputados por el hallazgo de un cuerpo, en avanzado estado de descomposición, en un placard de un departamento ubicado en el centro de Córdoba.

Los restos pertenecen a Milagros Basto, una joven de 22 años que se encontraba desaparecida desde agosto del 2024 y se abrió una investigación a cargo del fiscal José Bringas.

El cadáver fue encontrado el pasado 5 de julio en un edificio de calle Buenos Aires al 300, en el momento que dos obreros realizaban trabajos de refacción y comenzaron a percibir un olor nauseabundo. En primera instancia, se descubrió un armario sellado con cemento que contenía un cuerpo envuelto en mantas, atado con un cable y en posición sentada.

Cuando tomó intervención la justicia, se descubrió que el inquilino que habitaba el inmueble era Horacio Antonio Grasso, el ex policía condenado hace 16 años por el asesinato de Facundo Novillo Cancinos, quien se encontraba con prisión domiciliaria.

Casi un mes después, las pericias forenses y el cotejo de ADN revelaron la identidad de la víctima y se resolvió acusar formalmente a los dos hermanos y tratar de determinar cómo ocurrió el crimen y qué vínculo tenía con los presuntos homicidas.