Murió un hombre tras haber sido atropellado en una calle de Córdoba

Un hombre murió luego de haber sido atropellado por un auto mientras cruzaba una calle en la ciudad de Córdoba. La víctima se encontraba internada en el Hospital de Urgencias desde el jueves pasado y había sufrido un grave traumatismo de cráneo.

Tras haber permanecido internado por varias horas, finalmente se constató su fallecimiento.

El hecho ocurrió ayer a la tarde en la calle Florencio Parravicini al 3157 de barrio Centro América y la víctima fue embestida por un vehículo Peugeot 206 de color gris. En el lugar, se hizo presente el servicio de emergencias que brindó asistencia a la víctima (quien se hallaba inconsciente) y dispuso su inmediato traslado a un centro asistencial.

Fue internado en terapia intensiva con una lesión de gravedad en su cabeza y finalmente, falleció en horas de la madrugada.

Se abrió una investigación para determinar si hubo algún tipo de responsabilidad en el trágico suceso.