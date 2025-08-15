Persecución: Atraparon a un taxista buscado por un caso de violencia familiar

Un taxista que había sido denunciado por un caso de violencia familiar fue detenido esta madrugada tras una persecución por las calles de Córdoba. Según pudo conocerse, el conductor iba a bordo de un vehículo Fiat Cronos y trató de eludir un control policial en la esquina de Juan B. Justo y Sabino O´Donell, en el barrio Los Gigantes.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, el trabajador del volante aceleró y dio inicio a un seguimiento controlado en dirección al centro de la ciudad.

Se dispuso un operativo policial que concluyó con la aprehensión del sospechoso alrededor de las 3,30 horas en la intersección de República del Líbano y Mauricio Yadarola, en barrio General Bustos.

El detenido era buscado por un caso de violencia y quedó a disposición de la justicia.