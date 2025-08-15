¿Quién era la joven que hallaron muerta y atada en el ropero de Grasso?

Las pericias forenses revelaron la identidad de la joven que encontraron muerta y atada en un placard en el departamento habitado por el ex policía Horacio Grasso, condenado por el crimen de Facundo Novillo en 2007. La mujer fue identificada como Milagros Micaela Basto, de 22 años, quien se encontraba desaparecida desde agosto del 2024, tenía un hijo y problemas vinculados al consumo de drogas.

La víctima era oriunda de Barrio Renacimiento y se encontraba en situación de calle.

Fue vista por última vez hace casi un año en la zona de Bajo Pueyrredón y las alarmas se encendieron cuando dejó de visitar a su familia (que estaba al cuidado de su hijo). A fines del año pasado, desde su entorno comenzaron a divulgar su imagen con la premisa de que alguien pudiera aportar datos sobre el paradero de «Pitu», como la conocían sus allegados.

Se hizo una marcha y horas después comenzó una búsqueda a cargo de la justicia.

Al momento de su desaparición, la chica llevaba pelo corto hasta a la altura de sus hombros, de color rojizo bien oscuro y lucía varios tatuajes en el antebrazo y la zona del estómago y un piercing en su nariz.

Tras haberse confirmado la identidad, se profundiza la investigación para conocer detalles del crimen y se agrava la situación de Horacio Grasso y su hermano Javier, imputados por el macabro hallazgo.