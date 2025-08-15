Río Cuarto: incautan un auto con pedido de captura y papeles falsos

En Villa María, la Policía de Córdoba detuvo a dos jóvenes y confiscó varios gramos de cocaína, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y dos motocicletas, una de ellas sin la documentación correspondiente.

En otro procedimiento realizado en Río Cuarto, los efectivos secuestraron un automóvil con pedido de captura vigente y documentación apócrifa. El conductor, oriundo de Buenos Aires, fue trasladado a sede policial para las actuaciones correspondientes.