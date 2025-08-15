Río Cuarto: un hombre cayó desde el techo de su casa y sufrió graves lesiones

Río Cuarto. Un hombre de 43 años fue trasladado de urgencia al Nuevo Hospital Río Cuarto “San Antonio de Padua” tras caer desde una altura aproximada de tres metros mientras realizaba trabajos en el techo de su vivienda, ubicada en calle Pública al 1000 del barrio Banda Norte.

Según las primeras informaciones, la víctima se encontraba en el patio efectuando tareas de mantenimiento cuando perdió el equilibrio y cayó de una escalera, golpeando su cabeza contra el suelo. El hombre sufrió un traumatismo de cráneo y una posible hemorragia interna.

Personal médico acudió rápidamente al lugar y lo trasladó para su atención.

