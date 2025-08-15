Tragedia rural en Córdoba: niña de 5 años perdió la vida en una tolva

Una tragedia sacudió este jueves a la localidad de Cuatro Esquinas, en el departamento Río Primero, donde una niña de 5 años perdió la vida tras caer dentro de una tolva con maíz.

Según informaron fuentes policiales, la menor quedó atrapada dentro del contenedor, utilizado para almacenar y descargar granos, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad. Fue su madre quien la trasladó de urgencia hasta un hospital de la zona, aunque los médicos constataron que llegó sin signos vitales y no pudieron reanimarla.

Las circunstancias del hecho son investigadas por la fiscalía interviniente, que busca determinar cómo ocurrió la caída, si había adultos presentes en el momento y cuánto tiempo permaneció atrapada la niña antes de recibir asistencia.

El caso generó profundo dolor en la comunidad local, donde familiares y vecinos se mostraron conmocionados por la pérdida.