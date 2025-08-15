Triste despedida a «Torito», el bebé que conmovió a Carlos Paz

Carlos Paz vive hoy una jornada de profundo dolor. Desde temprano, familiares, allegados y vecinos se acercan a la Sala “Jaspe”, ubicada en Av. General Paz 323, para despedir a Felipe Guzmán, el pequeño de diez meses cariñosamente apodado «Torito», que falleció ayer 14 de agosto tras una dura lucha contra la leucemia.

Felipe fue diagnosticado con la enfermedad a las pocas semanas de nacer. Durante los últimos tres meses permaneció internado en el Hospital de Niños de Córdoba, donde su frágil salud se vio afectada por un virus respiratorio y, presuntamente, por un hongo en los pulmones, en un contexto en el que su sistema inmunológico estaba gravemente debilitado.

La noticia de su partida conmovió profundamente a la comunidad, que lo había acompañado con cadenas de oración, mensajes de aliento y gestos de apoyo hacia su familia. En las redes sociales, la mamá de «Torito» le dedicó palabras cargadas de amor: “¡Descansa en paz, mi súper héroe! Gracias por elegir esta familia, gracias por tanto amor que me diste, tanta fuerza y energía que me transmitías. Te amo mi abejita chiquita. Te llevo en mi corazón por siempre”.

El velatorio continuará hasta el mediodía, momento en que comenzará el cortejo fúnebre rumbo al Cementerio Parque del Sol, en Malagueño, donde se realizará la inhumación a las 12:30. Se espera la presencia de numerosos vecinos que, aunque no lo conocieron personalmente, se sintieron parte de su lucha.