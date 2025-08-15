Ucacha: un hombre murió tras un choque entre un camión y una camioneta

Ucacha. Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este viernes en la Ruta 11, a la altura del kilómetro 130, dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer herida.

El siniestro, cuyas causas aún se investigan, involucró a un camión Mercedes Benz, conducido por un hombre de 55 años, y a un vehículo Fiat Ducato, guiado por un hombre de 65 años que viajaba acompañado por una mujer de la misma edad.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Fiat perdió la vida en el lugar, mientras que la acompañante fue trasladada a un centro médico local. Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho.