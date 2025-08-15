Un muerto y una mujer herida tras un siniestro cerca de Ucacha

Córdoba: fatal choque frontal en la Ruta Provincial 11
Un muerto y una mujer herida tras un siniestro cerca de UcachaUn hombre de Laborde perdió la vida al impactar su vehículo contra un camión; su acompañante fue hospitalizada.
En la mañana de este viernes, pasadas las 7.30, un trágico siniestro vial tuvo lugar en la curva conocida como La Vasquita, sobre la Ruta Provincial 11, en cercanías de la localidad de Ucacha.
Según informó Informe16, una Fita Ducatto que circulaba de este a oeste colisionó de frente contra un camión con acoplado que se desplazaba en sentido contrario.
El conductor de la Ducatto, un hombre oriundo de Laborde, falleció en el lugar a raíz del fuerte impacto. Su acompañante fue trasladada de urgencia al hospital local, donde recibe atención médica por las lesiones sufridas.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de bomberos y servicios de emergencia, mientras se investigan las causas que provocaron el choque.