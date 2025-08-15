Un pasajero llevaba 49.500 dólares ocultos en una mochila y quedó detenido

Un pasajero de un ómnibus de larga distancia fue detenido en la tarde del jueves sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del peaje Campana, luego de que efectivos de la Sección Seguridad Vial Autopista Norte encontraran que transportaba 49.500 dólares estadounidenses sin documentación que acreditara su procedencia.

El control, dependiente del Escuadrón Seguridad Vial Autopista “Noroeste” de Gendarmería Nacional, se realizó a un colectivo proveniente de Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) con destino a la ciudad de Rosario.

Durante la inspección, los funcionarios revisaron la mochila del pasajero y hallaron un sobre de papel madera con la importante suma de dinero. Al no poder presentar un aval legal para su traslado, se dio intervención al Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, que dispuso el secuestro del efectivo y la detención del implicado.