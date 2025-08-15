Una operadora del 911 ayudó a una madre a salvar la vida de su bebé

Una mujer policía ayudó a una madre desesperada a que salvara la vida de su bebé de seis meses. El hecho ocurrió en Villa Dolores, el pequeño se había ahogado con jarabe y la operadora del 911 le comunicó a la mujer qué tipo de maniobras debía realizar para estabilizarlo hasta la llegada de los efectivos.

El suceso se produjo el jueves pasado por la noche, cuando ingresó al 911 un llamado telefónico desgarrador.

Una joven de 28 años alertaba a los gritos sobre un accidente doméstico y dijo que su hijo no respiraba. Mientras un móvil policial se dirigía hasta el domicilio de la calle Ignacio Castellano en el barrio San Martín, la agente brindó contención e instrucciones precisas para que la madre realizara las maniobras necesarias y salvara a su hijo.

Posteriormente, los efectivos arribaron al lugar y trasladaron a la mujer y a su hijo hacia un hospital.

Los médicos diagnosticaron al menor con una broncoaspiración con líquido pesado y trascendió que está fuera de peligro.