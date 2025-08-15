Villa Santa Rosa honró a San Martín con emoción, destrezas y un multitudinario desfile

En Villa Santa Rosa de Río Primero se realizó el acto conmemorativo por un nuevo aniversario del fallecimiento del General José de San Martín. La ceremonia comenzó con la participación de la sección “Destrezas”, integrada por cadetes de segundo año de la Escuela de Suboficiales de Policía, quienes ofrecieron una demostración frente al público presente.

Posteriormente, las históricas calles de la ciudad fueron escenario del tradicional desfile cívico-militar, con la participación de efectivos policiales de distintas direcciones, representantes de instituciones educativas, Bomberos Voluntarios y otros organismos. El paso de las delegaciones estuvo acompañado por las interpretaciones de la Banda de Música de la Policía.

El evento fue encabezado por el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, junto al intendente Daniel Kieffer y el subjefe Antonio Urquiza. También asistieron integrantes del Estado Mayor Policial, familias y vecinos que se sumaron al homenaje al Libertador.