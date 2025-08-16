Accidente en Altas Cumbres dejó una mujer hospitalizada en el Sayago

Un accidente de tránsito ocurrido este sábado por la tarde en la ruta provincial E-34, a la altura del kilómetro 71, en la zona de Copina, dejó como saldo una mujer herida.

Según informaron fuentes policiales, un hombre de 40 años conducía una motocicleta Guerrero 150 cc acompañado por una mujer de la misma edad cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado y ambos cayeron sobre la carpeta asfáltica.

El servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y diagnosticó a la acompañante politraumatismo en la pierna izquierda, por lo que fue trasladada al hospital para recibir una mejor atención. El conductor, en tanto, resultó ileso.

El procedimiento quedó a disposición de la Unidad Judicial local.