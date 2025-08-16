Accidente en Cárcano dejó a una joven hospitalizada en el Sayago

El hecho ocurrió pasada la medianoche en barrio Miguel Muñoz, cuando un joven de 21 años conducía una Honda Wave acompañado por la mujer. Por motivos que aún no fueron precisados, perdió el control del rodado y ambos terminaron en el suelo.

En el lugar se hizo presente el servicio de emergencias, que asistió a la joven diagnosticando politraumatismos y ordenando su traslado al Hospital Sayago para una mejor atención. El conductor resultó ileso.

La Policía procedió al secuestro de la motocicleta y entregó las actuaciones en la Unidad Judicial local.