Conmoción en La Falda: murió un hombre de un geriatrico en pleno centro

La tarde del viernes quedó marcada por la conmoción en el centro de La Falda. Un hombre de 84 años, residente de un geriátrico local, se descompensó y cayó en la vereda en la esquina de avenida Edén y Diagonal San Martín.

De inmediato, el sistema de cámaras de vigilancia del programa Ojos en Alerta detectó la situación y envió aviso a la central de monitoreo. En pocos minutos llegaron móviles policiales, agentes de tránsito y personal del CEM, que realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en la vía pública.

Pese a los esfuerzos, a las 20:24 se confirmó el deceso del vecino. Su cuerpo fue retirado por el servicio de emergencias para que el médico de cabecera extendiera el certificado correspondiente.

El operativo obligó a montar un perímetro de seguridad en una de las esquinas más transitadas de la ciudad, ante la mirada de vecinos y comerciantes de la zona.