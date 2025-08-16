Córdoba: cuatro detenidos tras intentar escapar con una moto robada

Un operativo policial en Córdoba Capital terminó con la detención de cuatro personas que intentaron escapar con una motocicleta robada. El hecho ocurrió en calle Arboleda al 4700, en barrio Parque Liceo 3ª Sección, donde tres adolescentes y un hombre mayor de edad fueron sorprendidos por personal policial.

Según informaron las fuentes, los jóvenes se movilizaban en una Yamaha XTZ 250cc, que había sido sustraída instantes antes en la zona. Al advertir la presencia de los uniformados, ingresaron a un domicilio en un intento de fuga, pero fueron alcanzados y reducidos en el patio de la vivienda.

La moto fue secuestrada y los cuatro detenidos fueron trasladados a sede policial junto a lo incautado, quedando a disposición de la Justicia.