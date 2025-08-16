Dos hombres detenidos tras intento de robo en estacionamiento de un centro comercial

Un operativo en Villa Quisquizacate permitió detener a dos hombres que habían dañado una camioneta en Recta Martinolli; un policía resultó herido.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando personal policial inició un seguimiento controlado luego de que dos hombres dañaran una camioneta Toyota Hilux estacionada en un centro comercial de avenida Recta Martinolli al 7800.

El operativo culminó en avenida Ricardo Rojas al 8400, en barrio Villa Quisquizacate, donde finalmente fueron detenidos. En el procedimiento se secuestró un Fiat Punto, un inhibidor, una ganzúa y otras pertenencias.

Durante la persecución, los sospechosos colisionaron contra un móvil policial, provocando lesiones a un efectivo que debió recibir asistencia médica.

Los detenidos, junto con los elementos incautados, fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.