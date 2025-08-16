Evacuaron un local de comidas rápidas por fuga del gas de las gaseosas

Clientes y empleados fueron desalojados de un restaurante ubicado en Chacabuco y Av. Ambrosio Olmos tras detectarse una pérdida en un tubo de 20 kilos.

El hecho ocurrió anoche cuando personal de la Dirección Bomberos acudió al local gastronómico en la esquina de Chacabuco y Ambrosio Olmos. Durante la inspección confirmaron que un tubo de dióxido de carbono, utilizado para gasificar las bebidas, presentaba pérdidas.

El CO2 envasado en cilindros es el que se emplea para carbonatar gaseosas en locales de comidas rápidas, y también puede encontrarse en sistemas de refrigeración o extintores. Por prevención, los bomberos retiraron el tubo y dispusieron la evacuación inmediata de clientes y trabajadores.

Tras el procedimiento no se registraron personas lesionadas. El hecho quedó bajo investigación para determinar las causas de la pérdida.