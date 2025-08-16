Fitosanitarios: clausuraron tres pulverizadoras sin habilitación en San Justo

El Ministerio de Bioagroindustria, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, llevó adelante este fin de semana inspecciones de oficio en establecimientos agropecuarios cercanos a Villa Fontana, en el departamento San Justo, para garantizar el cumplimiento de la normativa provincial sobre fitosanitarios.

Durante los operativos se verificó la utilización de la Receta Fitosanitaria Digital, herramienta obligatoria según la Ley Provincial N.º 9.164. También se controló que los equipos de pulverización, sus operarios y los depósitos o expendios de productos contaran con las habilitaciones correspondientes, además de revisar la posible presencia de sustancias prohibidas o restringidas.

Como resultado de los controles, se procedió a la clausura de tres máquinas pulverizadoras autopropulsadas que no estaban inscriptas ni habilitadas ante el Ministerio. Las clausuras se realizaron mediante la colocación de fajas y precintos.

Asimismo, los responsables fueron intimados a regularizar habilitaciones vencidas en otras máquinas y se reiteró la exigencia de utilizar la Receta Fitosanitaria Digital en todas las aplicaciones.

Desde la cartera provincial recordaron que toda aplicación de fitosanitarios debe realizarse exclusivamente con equipos y operarios habilitados, y que la receta digital debe ser emitida por un asesor fitosanitario, tal como lo establece la ley vigente.