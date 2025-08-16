FPA desbarató un delivery de drogas en Colonia San Bartolomé

Tras múltiples denuncias anónimas recibidas en el 0800-888-8080, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron a cabo dos allanamientos en Colonia San Bartolomé y detuvieron a un hombre vinculado al narcomenudeo.

Los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en las calles Laprida y 25 de Mayo, en la localidad del Departamento San Justo. Durante las intervenciones, se detuvo a un sujeto de 28 años y se secuestraron una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.

Noticias Relacionadas Piedrazos y móviles dañados en un operativo contra una fiesta clandestina

Según informaron las autoridades, el punto de venta operaba cerca de una plaza y de la parroquia local, y el detenido utilizaba la modalidad de delivery para la entrega de estupefacientes a sus clientes.

La Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico, con sede en San Francisco, ordenó la remisión de los objetos incautados y el traslado del detenido a la comisaría de Las Varillas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.