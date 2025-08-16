Grave choque en Córdoba: 8 heridos tras el impacto de un colectivo y una camioneta

Un fuerte accidente de tránsito se registró en las últimas horas en barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba, donde un colectivo urbano impactó contra una camioneta Ford F100.

El hecho ocurrió en calle Cochabamba al 2400 y dejó un saldo de ocho personas lesionadas. Según los primeros datos, los dos ocupantes de la camioneta y seis pasajeros del colectivo sufrieron heridas de distinta consideración.

Personal de un servicio de emergencias asistió a todos los involucrados en el lugar y, en el caso de dos de los pasajeros del transporte urbano, se dispuso el traslado a distintos centros de salud para una mejor atención.

La zona estuvo momentáneamente restringida mientras trabajaban los equipos de rescate y personal policial para ordenar el tránsito y relevar lo ocurrido.