Intentaron escapar con 19 mil paquetes de contrabando en Misiones

Efectivos de Gendarmería Nacional incautaron más de 19 mil paquetes de cigarrillos en dos operativos realizados en la provincia de Misiones. Los procedimientos tuvieron lugar en las localidades de Pozo Azul y 9 de Julio, cuando dos vehículos evadieron controles viales y escaparon a gran velocidad.

En el primer caso, un automóvil embistió el dispositivo de control instalado sobre la Ruta Provincial 17 y se dirigió hacia la localidad de Dos Hermanas. Minutos más tarde, fue encontrado abandonado a un costado del camino con 11.450 paquetes de cigarrillos de origen extranjero en su interior. La verificación arrojó que el rodado tenía pedido de secuestro por robo en Buenos Aires.

En tanto, en un control paralelo efectuado por el Escuadrón 10 “Eldorado”, otro automóvil traspasó el puesto sobre el kilómetro 23 de la misma ruta y huyó hacia Eldorado. Fue hallado poco después sobre la banquina, vacío, con 8.500 paquetes de cigarrillos distribuidos en 17 cajas de cartón. La consulta de antecedentes confirmó que también registraba pedido de secuestro por robo en el partido bonaerense de La Matanza.