Murió el actor Alberto Martín a los 81 años

El mundo artístico argentino está de luto tras conocerse la muerte de Alberto Martín, actor con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. Tenía 81 años y en los últimos meses se encontraba en tratamiento por complicaciones de salud derivadas de una dura enfermedad.

La confirmación llegó a través de Carlos Rottemberg, quien publicó un mensaje en la cuenta oficial de X del Multiteatro: “Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional. Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia”.

Martín fue parte de varias generaciones de la cultura popular argentina. Su versatilidad lo llevó a transitar tanto la comedia como el drama, con participaciones recordadas en la televisión, además de una vasta presencia en escenarios teatrales.

Con su partida se apaga la voz de uno de los referentes más queridos del espectáculo nacional, dejando tras de sí un legado de décadas de trabajo frente al público.

Su carrera

Alberto Martín inició su carrera muy joven en el cine argentino. Debutó como niño actor en La muerte está mintiendo en 1950 y, con el paso de los años, consolidó una extensa filmografía en la que combinó comedias populares y dramas. Entre las películas más recordadas se encuentran La valija (1971), Vení conmigo (1972), Yo, el mejor (1977), La nueva cigarra (1977) y Brigada en acción (1977). También participó en El último amor en Tierra del Fuego (1979), Los hijos de López (1980) y ¡Qué linda es mi familia! (1980). En décadas posteriores siguió activo en largometrajes como Amérika, terra incógnita (1988), Los tres berretines (2007) y Los superagentes, nueva generación (2008).

En televisión fue un rostro habitual durante más de cinco décadas. Formó parte de ciclos clásicos como Su comedia favorita en 1965 y Gutierritos en 1975. Entre fines de los años setenta y comienzos de los ochenta se destacó en Los hijos de López, y más adelante trabajó en producciones como Alta comedia, Mesa de noticias y Crónica de un gran amor. En tiempos más recientes volvió a la pantalla en ficciones muy vistas como Solamente vos en 2013, Los ricos no piden permiso en 2016 y Quiero vivir a tu lado en 2017. También se lo recordó por su participación en series familiares como El sodero de mi vida, Los secretos de papá y Los pensionados.

En teatro, Martín desplegó toda su versatilidad. Brilló en obras como Fantástica, Mi querido Mr. New York, La jaula de las locas y Oscar, donde alternó el humor con la profundidad dramática. Fue un actor querido por sus colegas y reconocido por el público, capaz de pasar con naturalidad de la televisión a la comedia teatral o al cine popular.

Con más de siete décadas de trayectoria, Alberto Martín se convirtió en uno de los “históricos” del espectáculo argentino, dejando un legado de talento y carisma que atravesó generaciones.