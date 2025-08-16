Otra motociclista herida en Malagueño tras chocar con un auto

La jornada del sábado dejó dos episodios viales que volvieron a poner en foco la vulnerabilidad de los motociclistas en las rutas y calles de la región. En menos de una hora, dos mujeres debieron ser hospitalizadas luego de protagonizar accidentes distintos en Copina y en Malagueño.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 14:50 en la ruta provincial E-34, a la altura del kilómetro 71, en la zona de Copina. Allí, un hombre de 40 años conducía una motocicleta Guerrero 150 cc acompañado por una mujer de la misma edad. Por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado y ambos cayeron sobre la carpeta asfáltica.

El servicio de emergencias asistió a la acompañante, quien presentaba politraumatismo en la pierna izquierda y fue trasladada al hospital para su atención. El conductor resultó ileso. El procedimiento quedó a disposición de la Unidad Judicial local.

Poco después, a las 14:30, otro llamado movilizó a los Bomberos de Malagueño por un choque entre un automóvil y una motocicleta en la intersección de avenida Italia y calle Grecia. En este caso, la motocicleta habría impactado contra un auto por motivos que se desconocen.

La conductora de la moto sufrió politraumatismos y fue estabilizada en el lugar antes de ser trasladada al hospital Nuestra Señora de Nieva de Malagueño. El ocupante del vehículo no presentó lesiones.

En el operativo intervinieron Bomberos de Malagueño, una ambulancia del hospital local, Policía, Guardia Urbana e Inspectoría municipal.