Piedrazos y móviles dañados en un operativo contra una fiesta clandestina

En la madrugada de este sábado se desarticularon tres fiestas clandestinas en Córdoba capital que reunían a más de 1200 personas en total.

El operativo más conflictivo ocurrió en barrio Acosta, en un centro vecinal de calle Soto al 1050, donde participaban más de mil asistentes. Allí, cuando personal policial y municipal intentó clausurar el lugar, algunos participantes arrojaron elementos contundentes contra los uniformados. Ante la agresión, los efectivos hicieron uso de armamento menos letal. Varios móviles resultaron dañados.

Los otros dos procedimientos se llevaron a cabo en un club de barrio Ampliación Rosedal, en León Pinelo al 2600, con unas 70 personas, y en un domicilio de calle Rímini al 390 en barrio Ampliación Kennedy, donde había unos 150 adolescentes y se secuestraron equipos de audio y bebidas alcohólicas.

Todas las fiestas se desarrollaban sin habilitación ni medidas de seguridad. Los operativos se realizaron de manera conjunta entre la Policía y las áreas municipales de Fiscalización, Control y Espectáculos Públicos.

