¿Quién era la víctima del choque frontal en la Ruta 11 cerca de Ucacha?

Un fatal accidente vial se registró en la mañana del viernes sobre la Ruta 11, en el sector conocido como curva La Vasquita, a pocos kilómetros de la localidad de Ucacha. El siniestro involucró a una Traffic Fiat Ducato, que circulaba de este a oeste, y un camión con acoplado que avanzaba en sentido contrario.

El choque frontal dejó como saldo la muerte del conductor del vehículo menor, identificado como Alberto Torres, conocido popularmente como “Mosquito”, de oficio albañil y pintor, oriundo de Laborde. Su nombre resonaba en la comunidad por su trayectoria laboral y la cercanía con sus vecinos.

En el vehículo viajaba también una mujer, que resultó con lesiones de distinta consideración. Fue trasladada al Hospital Municipal de Ucacha para recibir atención médica.

El conductor del camión, en tanto, logró salir por sus propios medios, aunque debió ser asistido en el hospital por un golpe en una de sus piernas.

La ruta permaneció cortada durante varias horas mientras trabajaban en el lugar efectivos policiales, bomberos y peritos, encargados del rescate, el relevamiento y la remoción de los vehículos siniestrados.

La tragedia sacudió a la región, dejando en evidencia una vez más la peligrosidad de la curva conocida como La Vasquita, un tramo de la ruta donde ya se han registrado múltiples siniestros en el pasado.