Temblaron las sierras: ¿sentiste el sismo esta mañana?

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que este sábado a las 10:00 se registró un sismo de magnitud 3.1, con epicentro a 34 kilómetros al este de Villa Dolores y a 53 del suroeste de Alta Gracia. La profundidad del fenómeno fue de 28 kilómetros.

Según los registros del organismo, la intensidad se ubicó entre II y III en la escala Mercalli Modificada, lo que significa que pudo sentirse levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios.

El movimiento fue advertido en localidades como La Cumbrecita, Villa Dolores, Mina Clavero y Villa General Belgrano, aunque no se reportaron daños materiales ni personales.