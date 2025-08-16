Una menor fue baleada en el cuello y detuvieron a dos mujeres en Villa María

La ciudad de Villa María se vio sacudida este viernes por la noche tras conocerse que una adolescente de 17 años fue herida de bala en el cuello en un episodio de violencia ocurrido en barrio San Martín.

A raíz de la investigación, personal de la División Investigaciones de la Policía de Córdoba concretó un allanamiento con resultado positivo cerca de las 23:10. En el procedimiento se detuvo a dos mujeres de 37 y 32 años, señaladas como vinculadas al hecho en el que resultó damnificada la menor.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares, una balanza digital, un cartucho calibre 22, una cartera y pequeñas cantidades de marihuana y cocaína, además de 12 gramos de sustancia de corte. Por este motivo, intervino también la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

La mujer de 37 años quedó además imputada por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. Las detenidas quedaron a disposición de la justicia mientras continúa la investigación por el ataque que dejó a la adolescente herida.