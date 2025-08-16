Violencia en Alta Gracia: un conductor embistió y amenazó a una mujer

La Policía de Córdoba informó que este viernes se registraron dos episodios de violencia en la ciudad de Alta Gracia.

En el primero de los casos, un hombre de 66 años fue detenido luego de embestir y amenazar a una mujer en plena vía pública. El hecho fue advertido por el sistema de monitoreo urbano y derivó en un operativo que culminó con la aprehensión en barrio Norte. El automóvil en el que se conducía quedó secuestrado.

En otro procedimiento, llevado adelante en barrio Tres Gracias, un hombre de 48 años fue detenido en el marco de un hecho de violencia familiar.

Ambas causas quedaron a disposición de la justicia, con actuaciones de rigor a cargo de las autoridades correspondientes.