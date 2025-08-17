Activó la alarma ante un robo, le gatillaron y la bala pegó contra la pared

Córdoba. Pasado el mediodía de este sábado un violento hecho de inseguridad tuvo lugar en un local de Córdoba capital. Un ladrón ingresó armado a un kiosco ubicado sobre la Avenida Donato Álvarez al 9020.

En el video que captaron las cámaras del comercio se observa como el delincuente amenazó con la pistola a un empleado. El joven, asustado, activó una alarma y el delincuente no dudó en disparar.

La bala atravesó una pared de durlock y quedó incrustada en un muro del negocio vecino.

“Entró a robar. Tenía un arma 9 milímetros. Estaba cargada. Se la mostró al chico que estaba atendiendo y la cargo en frente suyo”, contó el dueño del kiosco a ElDoce.tv.

“Gracias a dios no ocurrió nada y no hay heridos. El hombre le pidió que se meta en el baño y fue en ese momento donde el chico activó el sensor de pánico que tenemos en el lugar”, agregó.

Por otro lado, el damnificado afirmó que el ladrón se llevó aproximadamente 40 mil pesos de la caja registradora.

Además detalló que este tipo de episodios son frecuentes en el barrio. “Es una zona liberada. Tenemos sobre todo muchos problemas con los limpiavidrios que fuerzan puertas y roban artículos de almacén”, cerró.

