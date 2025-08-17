Brutal choque frontal en Córdoba: motociclista murió en la Ruta 11

Un trágico accidente de tránsito se registró en la mañana de este domingo en la Ruta Nacional 11, a la altura de Las Toscas, provincia de Córdoba. Un joven de 23 años, domiciliado en esa localidad, perdió la vida tras impactar con su motocicleta Yamaha Kripton contra una camioneta Toyota Hilux.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:10, cuando la moto colisionó con el vehículo, que era conducido por un joven mayor de edad acompañado por dos personas, todos oriundos de Córdoba. El tránsito en el sector quedó completamente interrumpido mientras trabajaban los peritos de la Policía y personal judicial.

El fiscal de turno fue notificado de lo sucedido y se instruyen las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.