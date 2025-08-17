Chocó contra un puma en la autopista puntana, volcó y el animal murió en el acto

Un siniestro vial con un desenlace inusual se registró el viernes por la mañana en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 770, en jurisdicción de la ciudad de San Luis.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:35, cuando un Renault Sandero negro que circulaba en sentido Este–Oeste colisionó contra un puma que irrumpió de manera repentina en la calzada. El impacto provocó que la conductora, una mujer de 30 años, perdiera el control y terminara volcando a un costado de la ruta.

En el automóvil viajaban otras dos mujeres que, al igual que la conductora, no sufrieron lesiones, según informó el personal médico que intervino en el lugar.

El tránsito debió ser regulado por efectivos de la Policía Caminera mientras una grúa del Ente de Control de Rutas retiraba el vehículo, que quedó a resguardo en el Peaje La Cumbre. El puma murió en el lugar del siniestro.