Choque en Carlos Paz: motociclista embistió a un auto y una mujer resultó herida

Un accidente de tránsito se registró anoche en la intersección de Cárcano y Gambarte, en barrio Sol y Río de Carlos Paz.

Un hombre de 43 años conducía una motocicleta Bajaj Rouser NS 200 acompañado por una mujer de 32, cuando impactó en la parte trasera de un Volkswagen Nivus guiado por un joven de 27.

El servicio de emergencias asistió a la acompañante de la moto, diagnosticándole politraumatismos y trasladándola al hospital para una mejor valoración.

La policía secuestró los vehículos involucrados y el procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía de Turno y de la Unidad Judicial local.